Третий задержанный за побег из ИВС в Истре сдался полиции из страха

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Третий из пятерых участников побега из ИВС в Истре - Николай Тетеря - сдался полиции из страха, что в ближайшее время будет задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Третий из пяти сбежавших заключенных из ИВС в Истре, Николай Тетеря, решил сдаться полиции добровольно из страха. Он был уверен, что в ближайшее время будет задержан полицейскими", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, его доставили на допрос в следственный отдел ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в МВД сообщили о задержании накануне вечером двоих заключенных в Московской области, совершивших побег из ИВС в Истре: 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.