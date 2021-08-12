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Побег заключенных из ИВС в Истре

Третий задержанный за побег из ИВС в Истре сдался полиции из страха

Николай Тетеря был уверен, что в ближайшее время его задержит полиция
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Третий из пятерых участников побега из ИВС в Истре - Николай Тетеря - сдался полиции из страха, что в ближайшее время будет задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Третий из пяти сбежавших заключенных из ИВС в Истре, Николай Тетеря, решил сдаться полиции добровольно из страха. Он был уверен, что в ближайшее время будет задержан полицейскими", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, его доставили на допрос в следственный отдел ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в МВД сообщили о задержании накануне вечером двоих заключенных в Московской области, совершивших побег из ИВС в Истре: 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Теги
РоссияПобег заключенных из ИВС в Истре
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