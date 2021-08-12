Дело бывшего схимонаха Сергия поступило для рассмотрения в суд

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Дело экс-схимонаха Сергия (Николай Романов), обвиняемого по трем статьям УК, поступило для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"В Измайловский районный суд Москвы поступили материалы дела в отношении Романова, дело распределено судье, заседание по нему пока не назначено", - сказала собеседница агентства.

Согласно карточке дела на официальном сайте суда, дело будет рассматривать судья Андрей Седышев.

Романов обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает. Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее подтвердили, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В СК отметили, что, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства.

По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.