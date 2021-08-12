Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области составил 160 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области, предварительно, составил 160 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Площадь, пройденная пожаром на сегодняшний день, 190 тыс. га, я округляю, из них покрытые лесом - 134 тыс. га. Предварительный ущерб подсчитан - это 160 млн рублей", - сказал Моор.

Глава Тюменской области ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. Пожароопасный сезон начался в регионе 15 апреля, а уже 11 мая был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запретили. В регионе в мае стояла аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов, огонь подходил к населенным пунктам, жителей эвакуировали. Режим ЧС был снят 9 июня.