Суд частично удовлетворил иск о компенсации экс-губернатору Новосибирской области Юрченко

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Новосибирске взыскал 289 тыс. рублей в пользу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в качестве компенсации имущественного вреда и юридической помощи при уголовном преследовании, частично удовлетворив ранее заявленные требования в 5,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

30 декабря 2020 года Железнодорожный районный суд взыскал в пользу Юрченко в счет возмещения ущерба за юридическую помощь во время уголовного преследования 5,7 млн рублей. Прокуратура региона и Минфин РФ оспорили данное решение, а в конце апреля оно было отменено решением Новосибирского областного суда, после чего материалы дела были отправлены на новое судебное рассмотрение.

"Суд удовлетворил указанное заявление частично и взыскал в пользу Юрченко В. А. с РФ в лице Министерства финансов в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 тысяч 847 рублей 09 копеек", - говорится в сообщении. В удовлетворении остальной части заявленных требований экс-губернатору было отказано.

В марте прошлого года Юрченко отсудил 300 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб. Еще 212 тыс. рублей суд взыскал в его пользу в мае за расходы на адвокатов.

Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014 года он лишился поста в связи с утратой доверия. В мае того же года следователи СК РФ возбудили в его отношении уголовное дело о халатности, которое впоследствии было отменено прокуратурой, а в августе - о превышении полномочий.

В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к трем годам лишения свободы условно.