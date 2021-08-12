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Разлив нефтепродуктов произошел в порту Ленобласти

Прокуратура проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел в морском порту Выборга Ленинградской области из буксира, прокуратура начала проверку. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в морском порту Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным надзорного ведомства, утечка нефтепродуктов произошла с буксира "Товарищ Андрей", который был пришвартован у причала порта.

Объем вытекших в акваторию Выборгского залива нефтепродуктов в прокуратуре не уточнили, отметив, что последствия загрязнения были устранены. В ведомстве также предоставили фото с места инцидента с масляными пятнами на водной поверхности. В прокуратуру вызвали владельца судна для дачи объяснений.

По данным открытых источников, буксир "Товарищ Андрей" построен в 1992 году на заводе в Рыбинске и в настоящее время приписан к порту Петербурга.

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