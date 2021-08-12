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В институте геологии РАН в Петербурге произошел пожар

Персонал эвакуировали до прибытия пожарных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в институте геологии и геохронологии Российской академии наук (РАН) в Санкт-Петербурге, идет эвакуация людей, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Василеостровский район, набережная Макарова, дом 2, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН. По прибытии подразделений наблюдается задымление на втором этаже", - говорится в сообщении. По данным ведомства, информация о пожаре в трехэтажном здании поступила в 14:22 мск.

Эвакуация персонала проведена до прибытия пожарных. "Количество эвакуированных уточняется", - отметили в ведомстве. Площадь возгорания уточняется.

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