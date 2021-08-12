Власти Еврейской автономной области объявили режим ЧС из-за паводков

ТАСС, 12 августа. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) в четверг объявило режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщается на официальном портале региона.

"В ЕАО объявлен режим ЧС с региональным уровнем реагирования. Решение было принято на очередном заседании КЧС и связано с прохождением паводка по реке Амур. Ранее режимы чрезвычайной ситуации были объявлены на территории Ленинского и Октябрьского муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Как уточнил начальник ГУ МЧС по региону Роман Бойко, на всех гидропостах по реке Амур уровень воды остается выше отметки опасного явления. Подтоплены два жилых дома, 75 приусадебных участков, девять участков дорог, 8,6 тыс. га сельскохозяйственных земель.