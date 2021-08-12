Власти Крымского района Кубани предупредили жителей о возможной эвакуации из-за ливней

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Сильнейшие за десять лет дожди прогнозируются в Крымском районе Краснодарского края. Власти предупредили жителей о возможной эвакуации и призвали их собрать необходимые вещи и документы, сообщил в четверг глава района Сергей Лесь на своей странице в "Instagram".

"С пятницы по субботу прогнозируются очень сильные дожди, таких дождей не прогнозировалось десять лет. <…> Вы должны собрать документы и необходимые вещи, продумать пути эвакуации, следить за детьми и пожилыми родителями. В случае выхода рек вы по ранее продуманным путям должны эвакуироваться", - сказал глава района.

Он отметил, что за час может выпадать от десяти до 40 мм осадков, а на путях эвакуации могут собираться автомобильные пробки. Также добавил, что в местах подтоплений будет выключаться электричество.

"Запаситесь на пару дней водой и продуктами. Особенно те, кто проживают вблизи рек и водоемов. К нам идет дождь, какого не было десятилетие", - сказал Лесь.

Районные службы переведены в режим повышенной готовности, из отпусков вызваны спасатели, все силы и средства приведены в готовность. Ресурсоснабжающие организации выходят на круглосуточный режим работы, планируется подвоз воды.