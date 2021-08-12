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Более 120 карманных краж зарегистрировали в метро Москвы за первое полугодие 2021 года

Самыми криминальными считаются станции метро в центре города, особенно около вокзалов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция зарегистрировала 122 карманные кражи на территории столичного метро в первом полугодии этого года, сообщили журналистам в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"На территории столичного метрополитена карманные кражи и грабежи являются самыми распространенными видами преступлений. Злоумышленников больше всего привлекают дорогостоящие гаджеты, кошельки и сумки пассажиров. Так, за первое полугодие 2021 года в УВД на Московском метрополитене зарегистрировано 122 факта совершения карманных краж и 19 случаев совершения грабежей", - говорится в сообщении.

Самыми криминальными считаются станции метро в центре города, особенно около вокзалов. Это обусловлено большим потоком пассажиров.

Полиция рекомендует пассажирам быть особо внимательными у входных дверей в вестибюли станций, на эскалаторах и в вагонах. Большая часть краж происходит в час пик, когда в метро много народу. Часто жертвами карманников становятся спящие пассажиры.

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