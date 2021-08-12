Глава КТК заявил, что пятно в Черном море не нефтяное

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пятно в Черном море возле места разлива нефти на терминале КТК под Новороссийском, попавшее на фотографию, сделанную после шторма, не является нефтяным. Об этом сообщил журналистам глава КТК Николай Горбань.

Он отметил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 кв. м, а пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным. В течение дня специалисты ожидают новые снимки территории.

"Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования", - сказал Горбань, отметив, что причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора.

"Сегодня мы обеспокоены ситуацией с разливом нефти в Черном море 7 августа. Поступает противоречивая информация о масштабах происшествия. Нам важно реально оценить ситуацию - как разлив нефти отразится на животном мире, существует ли угроза курортным территориям. Сейчас важно принять исчерпывающие меры для скорейшей ликвидации последствий и тщательно расследовать причины аварии", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.