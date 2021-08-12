Задержанного по делу о госизмене главу ОАО "НИПГС" Куранова уволили из СПбПУ в 2016 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Генерального директора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО "НИПГС") Александр Куранов, задержанного в качестве подозреваемого в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, уволили из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в 2016 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Информация о том, что задержанный генеральный директор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александр Куранов является сотрудником Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого не является действительной. Александр Куранов ранее занимал должность профессора СПбПУ по совместительству, был уволен в 2016 году", - сказали в вузе, уточнив, что в 2016 году у Куранова закончился трудовой договор и его решили не продлевать.

Суд Москвы арестовал на два месяца ученого Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что Куранов является одним из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.