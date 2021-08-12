МЧС ищет двух подростков, покинувших детский лагерь под Томском

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Два 15-летних подростка покинули территорию летнего лагеря в селе Калтай под Томском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 18:00 (14:00 мск) в Главное управление МЧС России по Томской области поступила информация о том, что двое 15-летних подростков самостоятельно покинули территорию одного из детских лагерей в окрестностях села Калтай Томского района и ушли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Для розыска была привлечена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области. Всего в поисках на данный момент принимают участие более 30 человек: сотрудники МЧС, полиции, администрации сельского поселения, пожарной части села Калтай.