В Якутии из-за пожаров ограничили электроснабжение пяти районов

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Электроснабжение ограничено в пяти районах в центральной части Якутии из-за лесных пожаров, ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании "Якутскэнерго".
"Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии, прерванное по причине природного пожара. Работники Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" (группы "РусГидро") восстанавливают электроснабжение Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Алданского улусов (районов - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
Ведутся ремонтные работы, вводятся в эксплуатацию дизельные электростанции, добавили в пресс-службе.
С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.