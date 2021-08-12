{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Якутии из-за пожаров ограничили электроснабжение пяти районов

Ведутся ремонтные работы

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Электроснабжение ограничено в пяти районах в центральной части Якутии из-за лесных пожаров, ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

На эту тему
От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин
От Карелии до Якутии.

"Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии, прерванное по причине природного пожара. Работники Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" (группы "РусГидро") восстанавливают электроснабжение Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Алданского улусов (районов - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ведутся ремонтные работы, вводятся в эксплуатацию дизельные электростанции, добавили в пресс-службе.

С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
Задержанного по делу о госизмене главу ОАО "НИПГС" Куранова уволили из СПбПУ в 2016 году
Трудовой договор с профессором решили не продлевать еще пять лет назад, заявили в вузе
Читать полностью