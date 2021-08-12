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В пятиэтажке в Пятигорске произошел хлопок газа

Никто не пострадал

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в городе Пятигорске, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 14:46 мск поступила информация о происшествии, связанном с хлопком газовоздушной смеси в Пятигорске на улице Кузнечной, 8а. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме на первом этаже. По прибытии пожарных расчетов установлено, что хлопок газа произошел без последующего возгорания. В квартире на первом этаже повреждено балконное остекление", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллончика сжиженного газа для туристических переносных печек.

"В реагировании на происшествии было задействовано 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС России пять человек и одна единица техники", - сказано в пресс-релизе.

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