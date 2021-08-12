Троим жителям Франции грозит до трех лет тюрьмы за сбор черники

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Жандармы французского города Ремиремон (северо-восток страны) задержали трех человек, которые собрали почти 100 кг черники в мешках и ведрах, тогда как по закону одному человеку разрешается собрать не более 10 кг. Об этом сообщила в четверг в своем Twitter-аккаунте полиция департамента Вогезы.

По ее информации, у задержанных обнаружено 96 кг черники. "Черника крайне популярна, но для приготовления любимого пирога наших бабушек достаточно нескольких сотен граммов", - отметили стражи порядка.

Сбор дикой или некультивированной черники запрещен во Франции в ночное время, одному человеку разрешается собрать не более 10 кг (3 кг для охраняемых территорий). Сбор большего количества расценивается как кража, за которую грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.