СК рассматривает три версии крушения Ми-8 на Камчатке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следствие рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", - отмечается в сообщении.
Следователи допросили гендиректора авиакомпании "Витязь-Аэро", эксплуатировавшей разбившийся на Камчатке пассажирский вертолет Ми-8.
"Допрошен генеральный директор ООО АК "Витязь-Аэро", который является эксплуатантом воздушного судна, а также технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку воздушного судна", - сообщает СК.
Также изучаются документы туроператора и эксплуатанта. "Следователи намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки", - добавили в СК.