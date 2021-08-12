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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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СК рассматривает три версии крушения Ми-8 на Камчатке

Как сообщили в ведомстве, среди них - непогода, ошибка пилота и техническая неисправность
© Управление информационной политики Правительства Камчатского края/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следствие рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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"На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", - отмечается в сообщении.

Следователи допросили гендиректора авиакомпании "Витязь-Аэро", эксплуатировавшей разбившийся на Камчатке пассажирский вертолет Ми-8. 

"Допрошен генеральный директор ООО АК "Витязь-Аэро", который является эксплуатантом воздушного судна, а также технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку воздушного судна", - сообщает СК.

Также изучаются документы туроператора и эксплуатанта. "Следователи намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки", - добавили в СК.

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РоссияПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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