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В Нигере более 50 человек погибли из-за последствий проливных дождей

На территории штата Баучи на северо-востоке страны разрушены 1,5 тыс. домов

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 55 человек погибли на текущей неделе в Нигере из-за последствий сильных ливней, вызвавших наводнения. Об этом сообщил в четверг начальник службы гражданской защиты Нигера полковник Бако Бубакар.

"По состоянию на 12 августа погибли 55 человек, разрушено более 6 тыс. жилищ, где проживали 53 тыс. человек", - цитирует его Agence France-Presse.

Проливные дожди начались на юге Нигера в минувший вторник. Сильно пострадали кварталы столицы страны города Ниамей.

Дожди затронули и соседнюю Нигерию, где на этой неделе из-за наводнений погибли пять человек. На территории штата Баучи на северо-востоке страны разрушены 1,5 тыс. домов.

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