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Похитившего школьницу жителя Бийска задержали

Он удерживал девочку в подвале

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Житель Бийска, державший в подвале 12-летнюю школьницу, задержан на территории Республики Алтай, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

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"Олег Лавкин задержан. В ближайшее время он будет конвоирован для производства следственных действий в Алтайский край. Задержали его на территории Республики Алтай", - сказали в пресс-службе.

31 июля 12-летняя жительница Бийска уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период, и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон. Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель Олег Лавкин. Все это время в регионе вели масштабные поиски ребенка, в которых были задействованы несколько десятков полицейских и волонтеров. По факту исчезновения ребенка расследуется уголовное дело.

Теги
РоссияАлтайский крайАлтай
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