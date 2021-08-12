В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Машина на юго-западе столицы врезалась в автобусную остановку, в результате травмы получили как минимум два человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На улице Миклухо-Маклая Skoda влетела в автобусную остановку, сбив двух человек, включая несовершеннолетнего. Одного из пострадавших зажало между машиной и остановкой, но его уже деблокировали", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия находится скорая помощь и сотрудники ДПС. Причина аварии устанавливается.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что пострадавшие - бабушка и ее 16-летняя внучка. На месте происшествия находится скорая помощь и сотрудники ДПС. Причина аварии устанавливается.