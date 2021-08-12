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Разлив нефти под Новороссийском
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СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска

Расследование ведется по статье "Загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту разлива нефти в районе порта Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

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"Сегодня уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), переданное в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, т.е. загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде", - сообщила Марковская.

По второй части статьи, в отличие от первой, предусмотрено лишение свободы до двух лет.

По поручению руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павла Выменца в Новороссийск выехал его заместитель Давид Осипов для непосредственной координации работы следственной группы. Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума проводятся обыски, допрашивают специалистов и работников предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства. Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования, результаты которых необходимы для оценки случившегося.

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РоссияРазлив нефти под Новороссийском
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