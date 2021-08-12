СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту разлива нефти в районе порта Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Сегодня уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), переданное в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, т.е. загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде", - сообщила Марковская.

По второй части статьи, в отличие от первой, предусмотрено лишение свободы до двух лет.

По поручению руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павла Выменца в Новороссийск выехал его заместитель Давид Осипов для непосредственной координации работы следственной группы. Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума проводятся обыски, допрашивают специалистов и работников предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства. Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования, результаты которых необходимы для оценки случившегося.