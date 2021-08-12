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Дело в отношении Ивана Белозерцева
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Суд оставил Бориса Шпигеля в СИЗО

Суд постановил, что у бизнесмена нет заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, сообщили в ОНК Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Суд не установил наличие у бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче особо крупной взятки, заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, и оставил его под стражей. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Сергей Аристов, посетивший бизнесмена в изоляторе.

"У Шпигеля имеются заболевания, подпадающие под постановление правительства, которым установлен запрет на содержание под стражей людей с определенными болезнями. Но суд постановил, что медицинских противопоказаний содержать Шпигеля в СИЗО нет, оставив его под стражей", - сказал он.

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