Суд оставил Бориса Шпигеля в СИЗО

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Суд не установил наличие у бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче особо крупной взятки, заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, и оставил его под стражей. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Сергей Аристов, посетивший бизнесмена в изоляторе.

"У Шпигеля имеются заболевания, подпадающие под постановление правительства, которым установлен запрет на содержание под стражей людей с определенными болезнями. Но суд постановил, что медицинских противопоказаний содержать Шпигеля в СИЗО нет, оставив его под стражей", - сказал он.