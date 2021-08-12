Экс-замглавы ГИБДД Воронежской области, у которого нашли 22 объекта недвижимости, уволили

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Бывший замглавы управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, у которого обнаружили 22 объекта недвижимости стоимостью более 50 млн рублей, 12 августа уволили со службы по отрицательным мотивам. После скандала с недвижимостью он занимал должность начальника подразделения в Панинском районном отделе полиции, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"[Качкин] уволен по отрицательным мотивам", - сообщила она.

В конце июля суд отправил Качкина под арест на два месяца до 19 сентября за покушение на дачу взятки в размере 30 тыс. рублей, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки в значительном размере".

В феврале 2020 года у Качкина нашли более трех десятков объектов недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей, он объяснил, что они принадлежат его родителям. Тогда прокуратура потребовала изъять у замглавы ГИБДД 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей в пользу государства, так как доходы родителей Качкина не позволяли совершать подобные покупки.

В ведомстве отмечали, что сам Качкин участвовал в заключении семи сделок по покупке недвижимости стоимостью 23,3 млн рублей и подписывал договоры о покупке на основании доверенностей, оформленных от имени его матери. После этой истории Качкина перевели на должность начальника тыла в Панинский районный отдел полиции.