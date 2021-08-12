Соратники Навального Жданов и Волков заочно обвинены в создании незаконной НКО

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Соратникам Алексея Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

"Моему подзащитному Жданову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением", - сказал адвокат Жданова Владимир Воронин.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что аналогичное заочное обвинение предъявлено Волкову.

"В настоящее время по делу назначено несколько физиогномических и лингвистических экспертиз. Заочную меру пресечения Жданову по этому делу решили не избирать", - отметил Воронин.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило аналогичное обвинение Алексею Навальному - в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми руководил ею. СК считает, что деятельность фонда была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний.

Следователи полагают, что Навальный, Волков, Жданов и другие люди распространили на своих личных страницах в интернете и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими организации сообщения, содержащие призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах в январе этого года. По данной статье Навальному, Жданову и Волкову грозит до трех лет колонии.