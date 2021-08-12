Участнику действовавшего в Калмыкии террористического сообщества дали девять лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Кабардино-Балкарии Сослана Беева, участника террористического сообщества, действовавшего на территории исправительного учреждения в Калмыкии. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Беев в период отбытия уголовного наказания в 2015-2017 году не только участвовал в террористическом сообществе, но и склонял других лиц к вступлению в сообщество, призывал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм.

"Приговором суда Беев признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Тушинского районного суда города Москвы от 13 марта 2018 года и по настоящему приговору, в виде лишения свободы на срок девяти лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ "Организация террористического сообщества и участие в нем", ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Свою вину в совершенных преступлениях Беев признал. Приговор в законную силу не вступил, его могут обжаловать.

Ячейка в колонии

Ранее сообщалось, что силовики раскрыли террористическую организацию, состоящую из отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. При обыске в одном из его помещений колонии обнаружили и изъяли экстремистскую литературу и символику запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Уголовное деловозбудили в отношении 22 лиц по ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ "Создание террористического сообщества и участие в нем".

В СК России ранее сообщали, что организацию создал в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в Калмыкии за незаконный оборот оружия. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем одного из незаконных вооруженных формирований. В марте 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте его ликвидировали. В состав террористической организации, действовавшей в колонии, с середины 2013-го по 16 декабря 2019 года вошло более ста осужденных. Ранее на длительные сроки наказания осудили Саида Сулейманова, Михаила Жигунова, Александра Травинова и Савелия Очирова, принимавших участие в деятельности террористической организации.