СМИ: двое альпинистов из России погибли на Тянь-Шане в Киргизии

БИШКЕК, 12 августа. /ТАСС/. Два альпиниста из России погибли в Киргизии в горах Тянь-Шаня при восхождении на самые высокие вершины этой страны - пики Победы и Хан-Тенгри. Об этом сообщило в четверг агентство АКИпресс.

Альпинист Валентин Михайлов погиб 8 августа. В составе группы из Санкт-Петербурга он поднимался на пик Победы (7 439 м) по северному гребню, когда под ним обрушился снежный карниз.

В четверг стало известно о наступившей днем ранее смерти еще одного альпиниста из России по имени Сергей, его фамилию агентство не сообщает. Вместе с супругой Натальей 8 августа они взошли на пик Хан-Тенгри (7 010 м), на спуске у Сергея начались проблемы со здоровьем. На высоте 6 800 м он уже не мог самостоятельно передвигаться. В тот же день спортсмены связались с базовым лагерем и попросили о помощи.

На следующий день спасательная группа поднялась до 6 800 м и обнаружила пострадавших. Мужчина к тому моменту уже был нетранспортабельным, он умер 11 августа. Его супругу удалось спасти.

В минувший понедельник также стало известно о гибели на Тянь-Шане двух иранских альпинистов, входивших в состав группы из пяти человек, совершавшей восхождение на пик Победы. Погибли гражданка Великобритании иранского происхождения Мехри Джафари и гражданин Ирана Реза Адинех.