В Самаре возбудили уголовное дело после продажи государственной награды СССР

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту продажи государственной награды СССР через интернет в Самаре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратурой Промышленного района города Самары признано обоснованным постановление отдела полиции № 2 УМВД России по Самаре о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". <…> Постановление о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой района, признано законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

По версии дознания, в июле 2021 года продали медаль "За оборону Москвы", которая является государственной наградой СССР и запрещена к обороту в России. Награду продали через интернет.

Сейчас уголовное дело находится в производстве указанного органа дознания, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.