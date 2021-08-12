Жителя Кирова заподозрили в угрозах прокурору, выступившему за реальный срок Навальному

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Житель Кирова подозревается в угрозах через интернет прокурору, поддерживавшему в суде замену Алексею Навальному условного срока на реальный, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по факту угроз убийством и причинением вреда здоровью, поступивших через сеть интернет прокурору отдела государственных обвинителей прокуратуры города Москвы в связи с участием в судебном заседании по отмене условного срока осуждения А. Навальному. В результате проведенных следственных действий установлена причастность к совершению преступления жителя города Кирова", - сообщили в СК.

Подозреваемый в ходе допроса дал признательные показания, он задержан. При этом в ведомстве не уточнили, как именно и где он угрожал прокурору.

Во взаимодействии с Управлением "К" МВД России дома и на работе у него проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия), и избрании меры пресечения.