Прокурор требует 2 года ограничения свободы Кире Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш к двум годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда, где рассматривается дело.

"Суд потребовал приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы. Это предполагает запрет участвовать в митингах, покидать свое жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции", - сказали в суде.

Приговор Ярмыш огласят 16 августа.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.

По делу также проходят участница Pussy Riot Маргарита Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег и ряд других лиц. В ходе расследования этого дела были выделены в отдельное производство дела активистки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, активиста Николая Ляскина и Киры Ярмыш. Вину никто из них не признает.