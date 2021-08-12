Выданному Австрией экс-чиновнику Минкультуры Мазо продлили арест до середины ноября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 16 ноября срок ареста бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борису Мазо, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил в отношении Мазо меру пресечения на срок до 16 ноября", - сказала собеседница агентства.

Борис Мазо был экстрадирован в конце марта в Москву из Вены. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество"), 174.1 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем").

Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. В рамках расследования установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством Пирумова, в которую входили Мазо, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, было похищено свыше 916 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. В ходе расследования установлена причастность Мазо к легализации похищенных денежных средств и создании преступного сообщества. В период 2015-2016 гг. участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточнили в Генпрокуратуре.

Дело в отношении Пирумова рассматривается в суде. Мазо находился в международном розыске, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее в СМИ название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Мазо получил один год и шесть месяцев заключения со штрафом 250 тыс. рублей, после приговора он покинул Россию.