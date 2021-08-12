В Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Красноглинского района Самарской области, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1995 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего лица", - сообщили в пресс-службе.

12 августа в квартире в одном из домов микрорайона Крутые ключи обнаружили тело ребенка 2020 года рождения. По версии СК, 9 августа женщина оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. Оба ребенка оставались дома одни в течение четырех дней.

"На место происшествия для координации работы следователей и криминалистов выехал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Марат Галиханов", - сообщили в пресс-службе. Подозреваемую задержали, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Как уточнили в региональном следственном управлении СК РФ, второй ребенок сейчас находится с бабушкой. "Решается вопрос о помещении в больницу для обследования", - сообщила собеседница агентства.