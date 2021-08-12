В Минприроды заявили, что космоснимки нефтеразлива в Черном море не доказывают ущерб

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Предварительные данные анализов в зоне нефтеразлива в порту Новороссийска не показали превышение предельно допустимых значений по содержанию нефтепродуктов. Окончательный ответ дадут результаты анализов проб воды, которые сделает Росприроднадзор. Об этом в интервью телеканалу " Россия-24 " заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь нефтяного пятна, возникшего от залпового выброса нефти при погрузке танкера у терминала КТК, составила почти 80 кв. км., а не 200 кв. м. "Что касается космоснимков и иных: мы не работаем как с доказательной базой по космоснимкам. Мы работаем с лабораторными исследованиями. И по результатам тех анализов, которые дадут наши коллеги из Росприроднадзора, будет уже сформирован последующий порядок ответственности", - сказал министр. По его словам, для определения наличия экологического ущерба пробы в семи разных локациях моря были взяты 9 августа. Кроме того, были сделаны замеры вдоль заповедника Утриш.

Для анализа проб экспертам Росприроднадзора потребуется "несколько дней", уточнил Козлов. "Но по данным, которые я сейчас получаю в телефонном режиме <...> превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) нефтепродуктов по тем анализам, которые взяли наши коллеги из Росприроднадзора 9 числа, не наблюдается", - отметил он. При этом министр предложил для окончательных выводов дождаться официального заключения лаборатории Росприроднадзора по Краснодарскому краю.