При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 14 человек

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве газового оборудования в маршрутке в Воронеже выросло до 14, они доставлены в больницы. Об этом ТАСС сообщил представитель центра медицины катастроф.

"У нас 14 человек доставлены в областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами. Но на месте еще работают бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате взрыва находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр.

На место выехали семь бригад скорых. ЧП произошло в центре города. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.

Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.

​​​​​​