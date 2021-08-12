Комиссия Росавиации проведет внеплановую проверку "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комиссия Росавиации, вылетевшая на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"В связи с произошедшей авиационной катастрофой на Камчатке с вертолетом Ми-8Т центральным аппаратом Росавиации сформирована комиссия, - отмечается в сообщении. - Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта- ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро".

Ранее о внеплановой проверке компании сообщили в Ространснадзоре.