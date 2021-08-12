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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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Комиссия Росавиации проведет внеплановую проверку "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8

Внеплановая проверка эксплуатанта вертолета начнется с завтрашнего дня
Поисково-спасательная операция на месте падения вертолета Ми-8 в Курильском озере, 12 августа 2021 года МЧС России/ТАСС
Описание
Поисково-спасательная операция на месте падения вертолета Ми-8 в Курильском озере, 12 августа 2021 года
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комиссия Росавиации, вылетевшая на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

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"В связи с произошедшей авиационной катастрофой на Камчатке с вертолетом Ми-8Т центральным аппаратом Росавиации сформирована комиссия, - отмечается в сообщении. - Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта- ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро".

Ранее о внеплановой проверке компании сообщили в Ространснадзоре.

Теги
РоссияПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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