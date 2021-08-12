В соборе Петербурга на мужчине загорелась одежда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Смотритель Троицкого собора в Санкт-Петербурге предотвратил несчастный случай, при помощи огнетушителя потушив одежду, загоревшуюся на находившемся в храме мужчине. Об этом ТАСС сообщила в четверг руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

"На момент произошедшего службы уже закончились, никого практически не было - человек пять. Но в соборе всегда находится дежурный смотритель. Зашел человек, подошел к иконе, помолился. Смотритель отреагировал на звук упавшей банки и увидел, что на мужчине, у которого она упала, загорелась одежда (он был в камуфляжной форме). При помощи огнетушителя он быстро потушил возгорание", - рассказала собеседница агентства.

После того как горевшая одежда была потушена, смотритель и те, кто был в соборе, вызвали скорую и полицию. Смотритель дает показания в полиции, добавила Родоманова.

Троицкий Измайловский собор - один из самых больших монументальных храмов Санкт-Петербурга. Является памятником архитектуры федерального значения, охраняется государством, внесен в охранный реестр ЮНЕСКО. Собор возвел архитектор Василий Стасов в 1828-1835 годах для солдат и офицеров Лейб-Гвардии Измайловского полка, одного из старейших в России.

После революции 1917 года собор разграбили и в 1938 году закрыли для богослужений. В 1990-е годы началась реставрация собора. В 2006 году работы осложнил пожар, уничтоживший купол храма, на ликвидацию его последствий ушло около 10 лет.