Воронежский губернатор поручил проверить все автопарки города после взрыва маршрутки

ТАСС, 12 августа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа после взрыва газа в маршрутном такси, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

"Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. <…> На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа", - написал он.

Источник ТАСС уточнил, что ЧП с автобусом произошло, когда пассажиры заходили в транспортное средство с остановки. Возгорания после взрыва не было, добавил он.

Кроме того, губернатор заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

"В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь", - написал губернатор.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также выразил сочувствие пострадавшим и их семьям.

"Убежден, что все ответственные службы выявят причины, и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось. Достигли договоренности с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших", - сообщил он журналистам.

12 августа в маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв газового оборудования. Пострадали, по предварительным данным, 12 человек, как минимум одна из травмированных находится в крайне тяжелом состоянии. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.