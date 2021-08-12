Появилась версия взрыва маршрутки в Воронеже

ТАСС, 12 августа. Взрыв газового баллона рассматривается в качестве одной из версий происшествия в маршрутке в центре Воронежа, в результате которого пострадали, по предварительным данным, 14 человек. Об этом ТАСС сообщил в четверг вице-губернатор Виталий Шабалатов.

"Сейчас рано делать выводы, рассматриваются разные варианты взрыва, на месте работают спецслужбы. Рассматривается [вариант] взрыва газового баллона в том числе", - сообщил собеседник агентства.

Взрыв произошел вечером 12 августа в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ. Пострадали, по предварительным данным, 12 человек, одна женщина находится в крайне тяжелом, еще как минимум трое - в тяжелом состоянии. Отрабатывается несколько версий произошедшего, в результате ЧП автобус сгорел полностью.