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Взрыв в автобусе в Воронеже

Появилась версия взрыва маршрутки в Воронеже

По словам вице-губернатора Виталия Шабалатова, мог взорваться газовый баллон

ТАСС, 12 августа. Взрыв газового баллона рассматривается в качестве одной из версий происшествия в маршрутке в центре Воронежа, в результате которого пострадали, по предварительным данным, 14 человек. Об этом ТАСС сообщил в четверг вице-губернатор Виталий Шабалатов.

"Сейчас рано делать выводы, рассматриваются разные варианты взрыва, на месте работают спецслужбы. Рассматривается [вариант] взрыва газового баллона в том числе", - сообщил собеседник агентства.

Взрыв произошел вечером 12 августа в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ. Пострадали, по предварительным данным, 12 человек, одна женщина находится в крайне тяжелом, еще как минимум трое - в тяжелом состоянии. Отрабатывается несколько версий произошедшего, в результате ЧП автобус сгорел полностью.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, не имел газового оборудования
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