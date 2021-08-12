На нетрезвого водителя, сбившего на остановке в Москве двух человек, возбудили дело

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, сбившего на остановке в Москве двух человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Следствием УВД по ЮЗАО в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

В столичной Госавтоинспекции добавили, что 61-летняя пострадавшая жива благодаря успешным реанимационным действиям. От удара у нее оторвало правую ногу, сломало другую, также она получила закрытую черепно-мозговую травму. У ее 16-летней внучки сломан палец на ноге.

Днем 12 августа на улице Миклухо-Маклая автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку, сбив двух человек - женщину и ее 16-летнюю внучку. Одну из пострадавших зажало между машиной и остановкой, ее деблокировали спасатели. Пострадавших госпитализировали. Водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.