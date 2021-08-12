Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное

В четверг вечером в центре Воронежа в маршрутном такси произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 14 человек.

Как минимум трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии , еще одна женщина скончалась. .

, еще одна . Всего в автобусе находились 35 человек , все сидячие места были заняты.

, все сидячие места были заняты. На месте работают бригады скорой помощи. Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется .

. Отрабатывается несколько версий произошедшего. В качестве одной из них рассматривается взрыв газового баллона . На месте работают спецслужбы .

произошедшего. В качестве одной из них рассматривается . На месте работают . Автобус не имел газового оборудования и ездил на дизельном топливе, сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

и ездил на дизельном топливе, сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров. Источник ТАСС сообщил, что ЧП произошло, когда пассажиры заходили в автобус с остановки. Возгорания после взрыва не было, добавил он. Автобус ПАЗ, в котором произошел взрыв, полностью сгорел .

с остановки. Возгорания после взрыва не было, добавил он. Автобус ПАЗ, в котором произошел взрыв, . Губернатор региона Александр Гусев поручил проверить все автопарки города.

города. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.

начала проверку по факту взрыва. СК возбудил дело. Оно находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. В Воронеж направлены криминалисты из Москвы .