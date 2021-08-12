Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное

В четверг вечером в центре Воронежа в маршрутном такси произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 14 человек.
- Как минимум трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще одна женщина скончалась..
- Всего в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты.
- На месте работают бригады скорой помощи. Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.
- Отрабатывается несколько версий произошедшего. В качестве одной из них рассматривается взрыв газового баллона. На месте работают спецслужбы.
- Автобус не имел газового оборудования и ездил на дизельном топливе, сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.
- Источник ТАСС сообщил, что ЧП произошло, когда пассажиры заходили в автобус с остановки. Возгорания после взрыва не было, добавил он. Автобус ПАЗ, в котором произошел взрыв, полностью сгорел.
- Губернатор региона Александр Гусев поручил проверить все автопарки города.
- Прокуратура начала проверку по факту взрыва.
- СК возбудил дело. Оно находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. В Воронеж направлены криминалисты из Москвы .