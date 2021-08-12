По факту взрыва в автобусе в Воронеже возбудили дело

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По факту ЧП с автобусом возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате", - сказала она, не уточнив, по какой статье возбудили дело.

По поручению Бастрыкина в Воронеж направили опытных криминалистов и следовалей центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного выяснения всех обстоятельств получения травм пассажирами маршрутного автобуса.