Стадион, рынок и рыбоконсервный завод подтопило в Керчи из-за дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив" подтопило в Керчи в результате подъема воды в реках из-за ливней, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации города.

"В центральной части города зафиксировано подтопление стадиона водами реки Катерлез. Сложная обстановка вдоль русла реки Восточный Булганак, по которому в город прибыло порядка 60 тыс. кубометров воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории завода открыли все ворота, чтобы вода могла беспрепятственно уходить в море. На реке Мелек-Чесме дежурит мониторинговая группа. "Вблизи мостов находится спецтехника, которая будет задействована в случае образования заторов. В центре города (район СРЗ, на улице К. Маркса), на Центральном рынке расчистили ливневую канализацию. УЖКХ создали дежурные бригады, которые постоянно следят за состоянием ливневок и при необходимости расчищают их", - отмечается в сообщении.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк уточнил журналистам, что 11 августа на территории Керчи выпало 15 мм осадков, в Судаке - 10 мм, в Симферопольском районе - 10 мм, в Ялте - шесть мм, в Феодосии - шесть мм. 12 августа на территории Кировского района - 36 мм, в Ленинском районе - 21 мм, в Керчи - 40 мм. На территории четырех населенных пунктов в трех муниципальных образованиях Крыма подтопило 95 частных домовладений и 192 придомовых территории, из них: одно частное домовладение и две придомовых территории в селе Богатовка городского округа Судак, четыре частных домовладения и 19 придомовых территорий в селах Краснолесье и Доброе Симферопольского района, 90 частных домовладения и 170 придомовых территорий в селе Красногорка Ленинского района.

"По состоянию на 21:30 12 августа остаются подтопленными четыре частных домовладения (четыре подвальных помещения) и 12 придомовых территорий. С 80 частных домовладений и 158 придомовых территорий вода сошла самотеком", - отметил Гоцанюк.

По его словам, 13 августа в восточных районах Крыма, Керченском проливе, на Черном море в районе от Феодосии до Керчи и по западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра до 12-17 м/с, высота волн - 1,3-2 м, местами очень сильный дождь, град, грозы, шквалы 21-26 м/с с ухудшением видимости до 500-1000 м.

Непогода в Крыму

Штормовое предупреждение на полуострове действует с 9 августа. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в ближайшие два дня.

Крым за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.