На Камчатке не будут объявлять день траура в связи с падением вертолета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки приняли решение не объявлять 13 августа днем траура в связи с падением вертолета с 13 туристами и тремя членами экипажа в Курильское озеро в четверг, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, восемь вторые сутки числятся пропавшими без вести.

"Траур объявляться не будет", - сказали журналистам в пресс-службе.

На Камчатке в выходные запланировано проведение краевого праздника "День вулкана", главное событие которого - массовый подъем жителей и гостей полуострова на Авачинский вулкан.