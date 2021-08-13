НАК координирует работу на месте взрыва автобуса в Воронеже

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Национальный антитеррористический комитет (НАК) координирует работу на месте взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже, отрабатываются различные версии произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре НАК.