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Взрыв в автобусе в Воронеже

НАК координирует работу на месте взрыва автобуса в Воронеже

Комитет совместно с правоохранительными органами отрабатывает различные версии ЧП

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Национальный антитеррористический комитет (НАК) координирует работу на месте взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже, отрабатываются различные версии произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре НАК.

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"Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия, - сообщили в НАК. - Отрабатываются различные версии произошедшего".

Место ЧП обследуют криминалистами, правоохранительными органами осуществляются необходимые следственные действия.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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