НАК координирует работу на месте взрыва автобуса в Воронеже

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Национальный антитеррористический комитет (НАК) координирует работу на месте взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже, отрабатываются различные версии произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре НАК.
На эту тему
Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное
"Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия, - сообщили в НАК. - Отрабатываются различные версии произошедшего".
Место ЧП обследуют криминалистами, правоохранительными органами осуществляются необходимые следственные действия.