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СМИ: не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй

Количество осадков в городе Люлинь превысило 100 мм/ч, отмечает газета Global Times

ТАСС, 13 августа. По меньшей мере 21 человек погиб, еще четверо пропали без вести в результате наводнений в провинции Хубэй. Об этом в пятницу сообщила газета Global Times.

По ее данным, стихийное бедствие произошло в четверг в городе Люлинь. Количество осадков превысило 100 мм/ч. Уровень воды составил 3,5 м, а в некоторых частях города - 5 м.

В четверг власти провинции Хубэй повысили с четвертого (минимального) до третьего (среднего) уровень опасности из-за наводнений и дождей. Ранее метеорологическая служба провинции сообщала, что проливные дожди продлятся до пятницы.

В июле в соседней с Хубэем провинции Хэнань в результате наводнений погибли 302 человека, еще 50 пропали без вести.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, где первый уровень - самый высокий.

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