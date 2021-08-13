В Якутске ПДК взвешенных частиц в воздухе превысила норму почти в 22 раза

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг воздуха Якутска в период лесных пожаров в регионе выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ с 1,25 до 21,7 раз. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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"В Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 09:00 (03:00 мск) 13 августа проведено исследование 16 проб воздуха по восьми показателям загрязняющих веществ. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по шести показателям", - говорится в сообщении.

Превышение ПДК оксида углерода составило до 2,92 раза, взвешенных веществ - до 13,04 раза, взвешенных частиц РМ-2,5 - до 4,06 раза, взвешенных частиц РМ-10 - до 21,7 раза, диоксида серы - до 2 раз, диоксида азота - до 1,25 раза.

В Якутске с вечера 11 августа наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров, экстренные службы и медики переведены на усиленный режим работы. По данным пресс-службы местного аэропорта, два рейса авиакомпании S7, следовавшие из Новосибирска, перенаправлены в Магадан.

Из-за задымленности власти Якутии объявили 13 августа выходным днем в 11 муниципальных районах и городских округах, в том числе Якутске. Также власти предложили в Якутске сократить рабочий день.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.