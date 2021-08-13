Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области, следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло было зафиксировано в 03:41 (23.41 мск 12 августа). Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда, где расположены несколько крупных угледобывающих предприятий.

По данным оперативных служб региона, жертв и разрушений в результате подземного толчка нет. Работа предприятий не останавливалась.