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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области

Жертв и разрушений в результате ЧП нет

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области, следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло было зафиксировано в 03:41 (23.41 мск 12 августа). Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда, где расположены несколько крупных угледобывающих предприятий.

По данным оперативных служб региона, жертв и разрушений в результате подземного толчка нет. Работа предприятий не останавливалась.

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