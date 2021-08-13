В Забайкалье выявили партию поддельных медицинских халатов на 3 млн рублей

ЧИТА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Забайкальском крае выявили партию фальсифицированных медицинских халатов, которые заказала краевая клиническая больница за 3 млн рублей для работы в красной зоне инфекционного отделения, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, предприниматель из Челябинской области выставил на конкурс продукцию ниже стоимостью, хотя знал, что его халаты не отвечают спецификации в заявке на тендер. Он закупил обыкновенные халаты у другой фирмы, переклеил на них маркировку, соответствующую указанной в запросе котировок, а потом привез свой товар в краевую больницу.

"Сотрудниками полиции весь товар изъят. Злоумышленник не успел получить доход на сумму свыше 3 млн рублей от своего криминального замысла", - говорится в сообщении.

В отношении 30-летнего подозреваемого возбуждены два уголовных дела - сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере и покушение на мошенничество. Фигуранта доставили в Читу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.