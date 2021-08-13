Эксперт рассказал, как скоро очистится от нефти Черное море после разлива

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Время, через которое Черное море полностью очистится от последствий разлива нефти, будет зависеть от погодных условий. Нефтяное пятно может быть унесено в открытое море, где оно исчезнет достаточно быстро, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей РАН (Севастополь) Николай Шадрин.

"Это будет зависеть от погоды, потому что нефть может унести в открытое море, и оно быстро все "размажет", и, грубо говоря, особых последствий не будет. А может прибить к берегу - и тогда будет вода дольше очищаться", - сказал Шадрин.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Вера Краснова добавила, что разлив нефти может угрожать морским млекопитающим, в частности дельфинам.

"Если образуется нефтяная пленка на поверхности воды, а дельфины дышат воздухом, то у них могут раздражаться дыхательные пути, повреждения могут быть какие-то. Также надо всегда помнить, что дельфины - верхнее звено трофической цепи, если какие-то токсиканты будут в рыбах, то это, конечно, будет сказываться на дельфинах", - сказала Краснова, отметив, что последствия сейчас предсказать сложно.