Утренние рейсы в аэропорту Новокузнецка задержали из-за тумана

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Прибытие и обратный вылет самолетов в Москву и Екатеринбург из аэропорта Спиченково в Новокузнецке задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в справочной аэропорта.

"Задержка рейсов произошла по метеоусловиям Новокузнецка, у нас туман", - сказали в справочной.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании Red Wings в Екатеринбург должен был приземлиться в Новокузнецке в 06:45 (02:45 мск), но его прилет отложен на более позднее время, из-за этого обратный рейс перенесен с 07:45 (03:45 мск) на 13:00 (10:00 мск). С опозданием на 2,5 часа приземлился борт авиакомпании S7 из Домодедово, сейчас самолет готовится к обратному рейсу в Москву. Самая продолжительная задержка у рейса "Аэрофлота" из Шереметьево, прибытие задержано почти на девять часов, обратный вылет перенесен на 8,5 часов позднее - 16:30 (12:30 мск) вместо 07:50 (03:50 мск) по расписанию.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, Кузбасс находится в центре высотного циклона, в связи с чем в регионе возможны ливни, шквалистое усиление ветра, грозы. Из-за перепадов дневных и ночных температур и высокой влажности также синоптики прогнозировали утренние туманы с ухудшением видимости.