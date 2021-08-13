В Иркутской области количество задымленных населенных пунктов снизилось до 685

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов, где наблюдается задымление от лесных пожаров, в Иркутской области снизилось с 793 до 685. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, за прошедшие сутки задымление наблюдалось в 681 населенном пункте 17 районов и четырех городских округах. По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также управления Роспотребнадзора по Иркутской области, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Накануне количество населенных пунктов, которые оказались в дыму от лесных пожаров, достигало 793. В ряде муниципалитетов в четверг ситуация стала улучшаться. В частности, дыма стало меньше в Иркутске и Братске.

В Иркутске из-за дыма несколько дней происходили задержки авиарейсов. В аэропорту скапливались пассажиры. Транспортная прокуратура установила, что одна из авиакомпаний не предоставила пассажирам горячее питание и прохладительные напитки при задержке рейса более чем на четыре часа. Кроме того, в терминале внутренних линий при скоплении людей не в полной мере были соблюдены противоэпидемические меры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Администрации аэропорта и руководителю авиакомпании внесены представления об устранении нарушений.

Причиной задымления населенных пунктов в Иркутской области стали лесные пожары, которые действуют в регионе, а также в соседней Республике Саха (Якутия). В Приангарье 13 августа возгорания зарегистрированы на площади почти 138 тыс. га. В Якутии пожары действуют на площади свыше 3,9 млн га.