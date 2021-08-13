Проверка подвижного состава в Воронеже не выявила подозрительных предметов

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. В Воронеже после взрыва автобуса, в результате которого пострадали 18 человек, в том числе одна женщина погибла, провели проверку подвижного состава общественного транспорта, подозрительных предметов не выявлено.

Об этом сообщил журналистам мэр Воронежа Вадим Кстенин.

"Как поручил губернатор Александр Гусев, совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего. Сейчас на линии штатно работает порядка 800 единиц пассажирского транспорта", - сообщил он.