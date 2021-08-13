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Взрыв в автобусе в Воронеже
Обновлено 

Проверка подвижного состава в Воронеже не выявила подозрительных предметов

Проверка была организована после взрыва в автобусе, в результате которого пострадали 18 человек

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. В Воронеже после взрыва автобуса, в результате которого пострадали 18 человек, в том числе одна женщина погибла, провели проверку подвижного состава общественного транспорта, подозрительных предметов не выявлено.

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Об этом сообщил журналистам мэр Воронежа Вадим Кстенин.

"Как поручил губернатор Александр Гусев, совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего. Сейчас на линии штатно работает порядка 800 единиц пассажирского транспорта", - сообщил он.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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